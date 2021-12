El éxito no llegaría hasta 2011 con su sencillo Levels pero, desde entonces, no dejaría de triunfar. Sin embargo, en 2016 decidió alejarse de los escenarios, ya que estos empeoraban sus problemas.

Los médicos le advirtieron que tenía que mantenerse sobrio al menos seis meses y dejar la comida basura si no quería que su estómago se volviera a inflamar, lo que le llevaría a sufrir dolor crónico el resto de su vida.

Fue aquí cuando Tim comenzó a escribir sus diarios , explica el diario británico The Daily Mail. Escribió: “Me costó mucho aceptar que no podía beber nunca más. Todos los médicos insistieron en que esperar al menos un año antes de tomarme una cerveza”.

“Por supuesto, no escuché a la mayoría de los médicos, escuché al par que dijeron que estaba bien si tenía cuidado. Era ignorante e ingenuo y estaba de gira por el mundo, todavía en la gira que nunca acababa, porque una vez que lo has recorrido entero, ¿adivina qué? Empiezas otra vez.”, escribió.

En su diario escribió “Necesito que me expliquen de forma muy lógica y sencilla para que lo entienda de verdad su naturaleza y cómo me está dañando. Ay, dolor. ¿Por qué me duele ahora? Qué sensación de malestar…” “El Tim del futuro lidiará con el dolor. El Tim del futuro lidiará mejor con el dolor que el Tim del presente, porque ya hay demasiados dolores presentes que son más urgentes de tratar”.