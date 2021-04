C. Tangana presenta un tema inédito, 'Me maten', junto a Antonio Carmona

C. Tangana ha presentado este martes un tema inédito de su exitoso álbum 'El madrileño' titulado 'Me maten', grabado junto a Antonio Carmona y con el acompañamiento de otros artistas españoles que ya habían colaborado en el disco, como Kiko Veneno, La Húngara y Niño de Elche.

Su disco 'El madrileño', todo un éxito

Rumba mezclada con bachata, bossa con funk carioca o un corrido que no lo parece. En busca de "un álbum transgeneracional que impactase en la cultura española", el cruce de variables que es 'El madrileño' de C. Tangana "podría haber sido un esperpento", pero el resultado -presume su autor- son 14 ecuaciones "y no falla ni una".