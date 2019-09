La rapera Cardi B homenajea a Camilo Sesto en sus redes sociales

Siguen los homenajes a uno de los artistas más importantes e internacionales de nuestro país. Camilo Sesto llegó a vender cien millones de discos, cantó italiano, inglés, portugués o alemán. Y no solo eso, ha influenciado a artistas de todo el mundo y de todas las generaciones.

Camilo Sesto influyó tanto que el hip-hop o el rap se rindieron a sus letras. Por ejemplo, la base de ‘Where have you been’ de Jay Z es la misma que ‘Agua de dos ríos’, además Rick Ross la utilizó en su rap ‘Idols Become Rivals’.