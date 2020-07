La leyenda del country Charlie Daniels muere a los 83 años de un derrame cerebral

La leyenda de la música country Charlie Daniels , conocido por su éxito mundial de 1979 'The Devil went down to Georgia', ha fallecido de un derrame cerebral a los 83 años . Según un comunicado de prensa de sus representantes, el aclamado miembro del Salón de la Fama de la Música Country murió en el Centro Médico Summit en Hermitage, Tennessee.

Daniels acumuló una gran cantidad de elogios y premios durante su larga carrera en la música, entre ellos el Grammy a la mejor interpretación vocal country de un dúo o grupo. Aunque The Charlie Daniels Band tuvo numerosos éxitos y fue popular en las radios de música country, su éxito más perdurable fue la historia de un joven llamado Johnny que desafió al diablo a un concurso de violín. "The Devil Went Down to Georgia" fue el número 1 en las listas de muchos países en 1979.