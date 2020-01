Charlize Theron cuenta la cita más bochornosa que ha tenido en su vida

"Fui a una cita cuando tenía veinte años, con el típico chico que era súper atractivo. Y estaba ansiosa por ello. Me recogió para ir a cenar y tuvimos una cena romántica y encantadora. Yo pensaba: 'esto está yendo realmente bien'", comienza diciendo la actriz bajo la atenta mirada de todos los presentes entre el público. "Y después me llevó a casa y, ya sabes, le hice intuir que estaba esperando un beso ", continúa, narrando la cita perfecta sacada de una película.

"Nos detuvimos delante de mi casa y empezamos a besarnos. Y la verdad es que estaba súper bien. Hasta que, de repente, me apartó y me susurró: 'Enróllate con mi nariz'" , dice la actriz con completa seriedad, bajo la mirada de estupefacción del presentador y el público. Mientras lo contaba Charlize Theron no podía reprimir las carcajadas.

"Lo juro por mi vida, nunca he olvidado ese momento, porque todavía tengo que conocer a otra persona a la que le guste que se enrollen con su nariz", dice Theron después de recuperarse de su ataque de risa, explicando seguidamente cómo se dio la situación: "Él lo estaba diciendo completamente en serio y yo me empecé a reír. Pero todo estaba saliendo de maravilla y no quería estropearlo, así que le di un beso pequeño en la nariz, pero él dijo: 'No, enróllate con ella'", para este punto de la entrevista Charlize vuelve a reírse a carcajadas nuevamente, y es una pena que no contase como terminó la absurda situación.