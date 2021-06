El actor Chris Hemsworth ha sido el encargado de anunciar el final del rodaje de "Thor: Love and Thunder", la nueva película protagonizada por el Dios del Trueno en el Universo Cinematográfico de Marvel. Hemsworth ha anunciado el fin de la producción publicando una imagen en la que, además, presume de bíceps y de un fabuloso look 'ochentero'.



"Hemos terminado de rodar Thor: Love and Thunder. También es el día nacional de no hacer flexiones por lo que he pensado que esta foto súper relajada era apropiada. La película va a ser locamente divertida y también puede que llegue a más de un corazón. ¡Mucho amor, mucho trueno! Gracias a todo el elenco y el equipo que ha hecho posible este otro increíble viaje marvelita. Abrochaos bien, preparaos y nos vemos en los cines", apuntaba el actor en su publicación.