La sorpresa de Australia: no pasa a final

Montaigne, su representante, con su tema 'Technicolour', no ha convencido ni al jurado ni a los espectadores de la semifinal. Además, la representación del país ha sido muy particular porque su cantante no ha estado físicamente en la gala. Debido a las fuertes restricciones de su país frente al covid, no pudo viajar a Países Bajos y por lo tanto ha tenido que participar a través de un vídeo ya grabado, en un falso directo con un escenario similar al de la semifinal, como recoge El Confidencial.