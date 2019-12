Éxito de Rosalía en el concierto madrileño que cierra su gira internacional

Rosalía se ha convertido un fenómeno de masas no solo a nivel nacional sino a nivel internacional también. Su estilo ha cautivado a millones de seguidores y ha dividido a la crítica. Hoy ha cerrado en el Wizink Center de Madrid su gira internacional..

Pero no solo ha cautivado la música de esta catalana, su estilismo también. Rompedora con sus dientes por utilizar grillz (o fundas) algo que no es de lo más recomendable, también lo es por sus looks excesivos imposibles de describir y sus uñas decoradas al extremo, todo un nail art.