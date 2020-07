El concierto sorpresa de Alejandro Sanz costó a los madrileños 39.920 euros: casi 13.000 por canción

El concierto de Alejandro Sanz en el punte de la M-30 no para de generar polémicas. Lo que comenzó como un homenaje a Alejandro Sanz se ha visto envuelto en el ruido casi desde el primer momento. Todo comenzó cuando el cantante daba un concierto por sorpresa en el puente de la M-30 que a partir de ahora lleva el nombre de unos de sus temas más famosos, 'Corazón partío' .

Se trataba de un homenaje del Consistorio al artista, que vivió en Moratalaz, unido al barrio de la estrella por el puente renombrado. En menos de 24 horas, la placa homenaje aparecía llena de pintadas, y hoy se sabe que la actuación costó a los madrileños 39.920 euros, según desvela el diario El País. Cada una de las canciones que cantó Sanz salió por 13.000 euros. Y no porque Sanz cobrar un euro sino porque es lo que costó la producción" del evento (músicos, alquiler de equipos, etc.). ¿Caro o barato? La aparición en los medios estuvo asegurada y la repercusión también. Hablamos de una estrella internacional. Otra cosa es que el concierto sorpresa no lo fuera tanto.