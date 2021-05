El coro de San Lorenzo de El Escorial de Madrid espera nuevas voces con un casting virtual hasta junio

Buscan las mejores voces de España y no es un 'talent show' de televisión. El coro de San Lorenzo de El Escorial de Madrid tiene plaza para 15 niños que formarán parte de su elenco y de una formación musical de élite. La pandemia les ha complicado mucho fichar nuevos talentos y han abierto un casting virtual hasta junio.

Para el año que viene hay 30 nuevas plazas: a pesar de estar becadas, hay muy pocas solicitudes, esperan nuevos talentos

Saben que no llevan la vida de unos jóvenes al uso, pero no se sienten 'bichos raros'. "Tiene que quedar claro que esto no es un lugar de castigo", explica Pedro Sánchez, maestro de capilla en la Escolania Monasterio de El Escorial. Para el año que viene hay 30 nuevas plazas y, a pesar de estar becadas, hay muy pocas solicitudes. Esperan que se les unan más voces.