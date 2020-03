Rosana, confinada en Colombia: "Espero que se esté formando un mundo distinto donde seamos más humanos"

“Hay restricciones de movimiento de todo tipo. Incluso no se puede bajar siquiera con los perrillos a la calle. Puedes llamar por teléfono para que te traigan cosas pero no puedes estar saliendo a la calle de ninguna de las maneras”, ha contado, precisando que estas medidas de confinamiento van “inicialmente hasta el 14 del mes que entra; 19 días”.

Entre tanto, asegura que lo que se transmite es “tranquilidad por encima de todo porque se presupone que en Colombia no hay un alto índice de casos”. Por esa razón, ha dicho, “la gente no está muy preocupada”, aunque señala que, “sorprendentemente, a pesar de que no hay tantos casos, la gente está haciendo caso. Lo están haciendo muy bien”, asegura.