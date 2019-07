‘Exceso de sensualidad’: las duras críticas a Jennifer Lopez en su gira

La actriz y cantante Jennifer Lopez, quien se comprometió con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez, realiza actualmente su tour denominado ‘It's My Party’ y que está diseñado para celebrar por todo lo alto su 50 cumpleaños. Sus actuaciones no han dejado indiferente a nadie y las opiniones se dividen en relación a varios momentos de su actuación considerados por algunos usuarios ‘demasiado sensuales’.