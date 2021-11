C. Tangana se cae del cartel del Primavera Sound 2022 por "incompatibilidades de agenda"

El cantante C. Tangana ha cancelado sus conciertos previstos en el Primavera Sound 2022 , según ha anunciado el festival barcelonés este viernes en un tuit recogido por Europa Press. El evento ha alegado "incompatibilidades de agenda" del artista madrileño y ha lamentado los inconvenientes que estos cambios puedan ocasionar.

El festival, que tiene sus entradas agotadas, se celebrará durante dos fines de semana con programación entre el 2 y el 12 de junio y un cartel encabezado por The Strokes, Nick Cave, Gorillaz, Dua Lipa y Beck; C. Tangana, que no se ha pronunciado al respecto, tenía previsto actuar en ambos fines de semana.