Daniel Radcliffe reconoce problemas con el alcohol durante el éxito de Harry Potter

El actor de la aclamada saga ha contado durante la presentación de los Premios de la Crítica de Televisión en California como fueron sus años de éxito mientras trabajaba en las películas de J.K Rowling. "En mi caso, la forma más rápida de olvidar que estaba siendo analizado en todo momento por todo el mundo era estar muy borracho. Y cuando estás borracho, piensas: 'Oh, la gente me mira aún más, pero es porque estoy tan borracho, así que tal vez debería beber más para ignorarlos aún más", ha explicado Daniel, que con solo 12 años se convirtió en una estrella internacional. "No hay forma de salir de eso cuando empiezas a ser tan joven", sentencia el actor británico.