No hay una fecha exacta sobre el nacimiento de la canción más icónica de Mecano, aquella que le dio título a su primer álbum y sencillo, la famosa 'Hoy no me puedo levantar'. David Cantero e Isabel Jiménez han recordado hoy al finalizar el informativo que este año se cumple el 40 aniversario de este himno de la Movida madrileña y los recuerdos que esta canción les ha traído a ambos.