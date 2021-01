David Hasselhoff subasta a Kitt, el coche fantástico

El coche fantástico ha salido a subasta. David al final no ha sido tan amigo de Kitt. Estamos hablando de coche que nos hizo pasar de muchas siestas hace décadas, el mismo que tenía en propiedad el mismísimo David Hasselhoff. El actor que encarnó a Michael Knight ha decidido subastar su coche KITT (Knight Industries Two Thousand o Industrias Knight 2000) a través de la casa Live Acutioneers. No es la primera vez que se subasta algo relacionado con David y sus series.