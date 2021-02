"Los médicos dijeron que solo tenía 5 o 10 minutos más de vida ", afirma la cantante en el tráiler del documental 'Dancing with the Devil' (Bailando con el diablo), que se estrenará el 23 de marzo en cuatro entregas a través de la plataforma YouTube.

"Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo conducir vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo no pude leer", explicó la estrella en una llamada con medios de comunicación para presentar el documental.