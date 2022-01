Su sobredosis en 2018 fue especialmente dura, en el documental Demi Lovato: Dancing with the devil la ex estrella de Disney explica que ese día sufrió también una agresión sexual por parte de su distribuidor de droga cuando ella estaba casi inconsciente.

"Cuando me encontraron, estaba desnuda, azul". Desde entonces, convive con numerosas secuelas físicas. "Me quedé con daño cerebral, y todavía estoy lidiando con sus efectos. No conduzco porque tengo puntos ciegos en mi visión, durante mucho tiempo me costó leer..."