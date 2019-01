Carmen Maura desata una guerra de nervios, qué ha hecho ella para merecer esto

Carmen Maura genio y figura. Nada que demostrar, mito en Francia, querida como pocas en España, no ha tenido miedo en desatarse en una entrevista con el diario El Mundo en la que, sí, habla de feminismo y de Cataluña. Pero a contracorriente. No para bailar el agua a nadie ni ser políticamente correcta, sino para dar su opinión, sin pelos en la lengua. Como si de una protagonista de Almodóvar (del que también ha hablado claro siempre) se tratara ha provocado un ataque de nervios en las redes. Ahora se estará preguntando qué he hecho yo para merecer esto.