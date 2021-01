La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi componen sin duda uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia. Sus consecuencias han marcado nuestro presente en lo político, en lo legal, en lo cultural… y quizás la única lectura en positivo que podemos extraer de los eventos que ocurrieron hace ya más de 75 años es que siempre no quedará mirar al pasado para recordar un lugar histórico al que jamás debemos volver. Para que las lecciones aprendidas no queden en el olvido, nada mejor que aprovechar la variada producción cultural relacionada con estos eventos. Toma nota de estos libros y películas para no olvidar el día del Holocausto.