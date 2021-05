Cada 4 de mayo las redes sociales se vuelcan con el Día de Star Wars o Star Wars Day, una celebración común de la saga galáctica creada por George Lucas. El festejo en esta fecha se explica por el juego de palabras que se crea al pronunciar el famoso "que la fuerza te acompañe" en inglés. "May the force be with you" tiene una sonoridad muy parecida a 'May the fourth', es decir, el 4 de mayo.