El documental 2020 penetra en las entrañas del coronavirus

El documental desgrana historias como la de Carolina, que recoge las mascotas de las personas muy enfermas o que han muerto por covid pues hay enfermos que no quieren ir a los hospitales para no dejar solos a sus perros o gatos. Miguel, enterrador en la Almudena. La pandemia lo ha superado, hay días que entierra a unas 70 personas y tienen lista de espera de semanas.

Grabar este documental -algo que le llevó cuatro meses- "fue un acto reflejo después de 20 años de reportero de guerra", explica el director, que recuerda que estaba en Tarifa (Cádiz) haciendo kitesurf cuando se declaró el estado de alarma "y no me lo pensé, cogí mi caravana y me fui a Madrid, donde me planté con mi equipo en la puerta de un hospital y ante una ambulancia".