Del odio al amor en dos décadas: el documental "You don't Nomi" apoya a la película Showgirls

Showgirls, creada en 1995, se convirtió en la peor película de la década de los noventa y en el peor drama de los últimos 25 años. Las críticas no decían nada bueno, pero ahora Jeffrey McHale ha hecho un documental para apoyar el film.

Ahora, más de dos décadas después, Jeffrey McHale ha creado el documental You Don’t Nomi, para analizar la hipocresía y doble moral de la crítica despiadada que sufrió la película. Mantiene que alabaron la violencia de Desafío Total o Robocop de Verhoeven, pero se ofendieron cuando cambió la sangre por el sexo. El título es un juego de palabras con el nombre de la protagonista para que en inglés signifique “tú no me conoces”.