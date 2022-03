Ed Sheeran cantará en un concierto benéfico por Ucrania tras la petición de un grupo ucraniano

"Solo quiero decir a todos los ucranianos: 'Os quiero, estoy con vosotros y estoy orgulloso de tocar en este evento benéfico la próxima semana'. No puedo esperar para escuchar vuestra música también, chicos. Os envío mucho amor", ha expresado el cantante británico, autor de recientes 'hits' como 'Shape of You', 'Shivers' y 'Bad Habbits'.