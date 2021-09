‘El Acontecimiento’, un alegato a favor del aborto estremece en el Festival de Cine de Venecia

El aborto no es un tema demasiado recurrente en el cine, al menos no muy explícito. La película ‘El Acontecimiento’, que relata la soledad y el dolor de una joven que se queda embarazada y no desea tener al bebé en la Francia de los años 60, ha causado furor en el Festival de cine de Venecia. Ha obligado a exhibir un aborto en la gran pantalla.