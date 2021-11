'El libro de Boba Fett', la nueva serie de Star Wars, estrena su primer tráiler

La nueva serie de Star Wars estará protagonizada por el cazarrecompensas más famoso de la Galaxia. Disney ha publicado el primer tráiler de ' El Libro de Boba Fett' , la nueva serie de televisión de la saga galáctica, que tiene como principal protagonista a uno de los personajes más icónicos de las primeras películas de la saga: el mítico Boba Fett. La serie se estrenará el próximo 29 de diciembre . En este primer tráiler vemos al actor Temuera Morrison , que vuelve a enfundarse el icónico traje de Boba Fett, después de haberlo hecho por última vez en la última temporada de 'The Mandalorian'. Los hechos que narrarán en esta nueva serie continúan desde los acontecimientos ocurridos en la popular serie protagonizada por el otro 'mandaloriano'.

Boba Fett vuelve a Tatooine para hacerse con los negocios que antes estuvieron en manos del sanguinario Jaba the Hutt, pero parece que el cazarrecompensas piensa llevar el mando con un talante distinto. Una serie que nos devuelve a esta mítica ubicación de la Galaxia cinematográfica y mostrarnos qué ha pasado con el sindicato del crimen que dominó el planeta donde creció Luke Skywalker.



Pero uno de los misterios que los fans de la saga galáctica esperan que se resuelva es uno que llevamos sin conocer 4 décadas: ¿qué ocurrió con Boba Fett después de ser arrojado a la fosa del Sarlacc? Ya sabíamos que Boba Fett se había librado de la dolorosa digestión de más de 1.000 años del estómago de la bestia de las arenas de Tatooine, pero nunca se nos contó cómo pudo liberarse ni que ocurrió en los años siguientes. este misterio, que no se resolvió en The Mandalorian, puede desvelarse en esta nueva serie.