Elena Furiase se cansa del mismo chiste cuando llega abril: "Han pasado 13 años, dejadme en paz"

Elena Furiase ha lanzado un contundente mensaje a través de su Instagram. Eso sí, se lo ha tomado con mucho humor: "Igual que 'Winter is coming', abril is coming. Soy más consciente que nadie, y ya me estáis empezando a enviar mensajitos. También sé cuál es el chiste que hay, lo sé, lo conozco, lo viví yo. No pasa nada. No hace falta que me lo enviéis, que han pasado 13 años. Soy consciente de ello", ha comenzado.