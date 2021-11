¿ Quién es Elsa Ruiz, la humorista que deja la TV por su salud mental?

Elsa Ruiz ha contado que sufre ansiedad y depresión y por esas razones tiene que "parar para recomponerse". "Esto no va a ser fácil para mí, pero seguramente habéis notado por lo que pongo en mis redes y demás que no estoy pasando por una etapa buena emocional y psicológicamente. Estoy con depresión y ansiedad, tratándome con psiquiatra, medicación y demás, pero llevo un tiempo en el que la cosa no mejora", explicó la actriz cómica.