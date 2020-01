Eminem la vuelve a liar: "Estoy considerando gritar 'bombas fuera' como en un concierto de Ariana Grande"

Eminem la ha vuelto a liar. Es marca de la casa y una excelente manera de promocionar, ya sea insultando a Trump, a los homosexuales o aireando los trapos sucios con su ex. Ahora Eminem ha vuelto a sorprender a la industria discográfica con el lanzamiento inesperado de un nuevo álbum de estudio que, bajo el título Music To Be Murdered By, y uno de sus versos relacionados con el terrorismo ha vuelto a sorprender. "Estoy considerando gritar 'bombas fuera' en medio del juego, como si estuviese esperando fuera de un concierto de Ariana Grande", rapea en el tema Unaccommodating, una referencia directa a Salman Ramadan Abedi, el terrorista suicida que atentó en Manchester en 2017. Se trata del británico de origen libio que detonó una bomba a la salida de un concierto de la diva estadounidense y mató a 22 personas, 17 mujeres y 5 hombres de entre 8 y 51 años.