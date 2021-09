Dabiz Muñoz: “La creatividad constante marcan las reglas del juego en nuestro restaurante”

El cocinero madrileño recogió anoche el premio en la gala The Best Chef Awards 2021 , celebrada en Ámsterdam, una gala que reconoce el poderío de los españoles con 15 de ellos entre los 100 mejores del planeta.

El momento diferencial tiene nombre y apellidos, fue Abraham García de su restaurante Viridiana. No se porqué ya que nadie de mi familia se había interesado por el mundo de la hostelería, pero con 12 años mis padres me llevaron a comer a aquel Viridiana que estaba en la calle Doctor Esquerdo y me pareció absolutamente maravilloso. Desde entonces soñaba con tener un restaurante como aquello era Viridiana y como DiverXO a día de hoy.