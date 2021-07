El guitarrista Eric Clapton cancelará sus conciertos en lugares que "discriminan" al exigir la vacunación

El guitarrista Eric Clapton aseguró que se negará a realizar conciertos o presentaciones en países que exijan un c ertificado de vacunación contra el covid al público asistente. La decisión del músico y compositor coincide con el anuncio del primer ministro británico Boris Johnson de que los bares pedirán el certificado de vacunación a los asistentes.

"Quiero decir que no voy a presentarme en ningún escenario donde haya una audiencia discriminada. A menos que haya una disposición para que todas las personas puedan asistir, me reservaré el derecho de cancelar los espectáculos", escribió en su mensaje que iba acompañado de un enlace a la canción anti-confinamiento de Clapton con Van Morrison, “Stand and Deliver”.