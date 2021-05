El arte experiencial de teamLab aterriza en CaixaForum Barcelona

La muestra ‘teamLab. Arte, tecnología, naturaleza’ llega a CaixaForum Barcelona. Desde el 17 de mayo y hasta el 9 de enero de 2022 se podrán visitar dos instalaciones diseñadas por el colectivo artístico teamLab, que por primera vez expone en la ciudad catalana. Se trata de una experiencia inmersiva en la que los propios visitantes son los encargados de crear mundos repletos de naturaleza cambiante con cada uno de sus comportamientos. Dos obras, ‘Born From the Darkness a Loving and Beautiful World’ y ‘Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn’, que son un canto a la naturaleza y a la sostenibilidad del planeta en la que el arte y la tecnología se unen para recrear nuevos ecosistemas interactivos.