Un fan del señor de los anillos recorre Nueva Zelanda vestido de Gandalf

El mejor guía de Nueva Zelanda será sin duda Gandalf. El fan de la serie de El Señor de los anillos, Akhil Suhas, de la India, pasó varios meses viajando por el país vestido como el mago de la famosa saga. No solo se vistió él, sino que pidió ayuda a otros viajeros y completó su aventura.

"Estaba viendo el Señor de los anillos por quinta vez cuando pensé que Nueva Zelanda es famosa por dos cosas: sus paisajes y las trilogías de la saga y El Hobbit. Entonces, ¿por qué no combinar las dos teniendo a Gandalf en los paisajes?"

Al principio, Suhas probó autorretratarse, pero admite que muchas veces no conseguía buenas fotos: "Probé la cámara en un trípode con un disparo temporizador, no me funcionó", contó. "Entonces, comencé a preguntar a las personas que conocí en el camino si querían ponerse el disfraz". Sorprendentemente, la gente estuvo de acuerdo".