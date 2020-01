La feminización de la moda masculina de Gucci que rompe estereotipos en la pasarela

Javier Girela, editor de la revista GQ, declara que no hay estereotipos, “soy quien soy, y s¡ me apetece ponerme un vestido, me lo pongo sin miedo”. No teme perder la masculinidad por las prendas que escoja para vestirse. Tradicionalmente es un elemento que se ha considerado femenino y Gucci ha querido romper los estándares. Ha combinado también prendas clásicas con elementos infantiles para volver a una etapa en la que no existen los prejuicios.