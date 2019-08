El Festival de Woodstock se queda sin su 50 edición

El icónico Festival de Woodstock no celebrará su 50 aniversario . Medio siglo después de su fulgurante nacimiento, en 1969, sus altavoces quedarán silenciados. La decisión ha llegado como consecuencia de las dificultades para encontrar una ubicación y las renuncias del rapero Jay-Z y la estrella del pop, Miley Cyrus.

Atrás queda la primera edición, en la que se congregaron medio millón de jóvenes en una granja del estado de Nueva York en pleno movimiento hippie. Fueron tres días de paz, amor, drogas y rock and roll.

Por su escenario pasaron figuras legendarias como Jimi Hendrix, con sus míticos solos de guitarra, la reivindicativa Janis Joplin, un jovencísimo Carlos Santana y los británicos The Who, entre otros. No importa cuántos Woodstock vengan de nuevo, ya que el original marcó una época musical irrepetible.