Así a golpe de voz se puso la corona de Queen, una de las mayores bandas de rock de la historia . Su personalidad arrolladora pudo con todo hasta con la enfermedad que no pudo pararlo. Poderoso sobre el escenario y vulnerable, fuera de él cuando se convertía en el hombre que buscaba acompañar su soledad y para eso le valían las drogas y las malas compañías.

Freddy Mercury cantó aquello de 'I want to break free' para él y para todos. También para su amiga, la princesa Diana de Gales a la que vistió con un uniforme de camuflaje y gafas oscuras para llevarla de incognita a un bar gay de Londres.

La noche terminaría en un bar gay llamado Vauxhall Tavern con Diana vestida con una chaqueta militar de camuflaje, el pelo recogido bajo una gorra y gafas oscuras de aviador. Así se paseó por la barra, pidió un vino blanco y una cerveza y se quedó con Freddie, mientras él se movía para desviar la atención de ella, según la anécdota contada en el libro 'The Power of the positive drinking' (Square Peg, 2013).