Freddie Mercury sigue dejando su cesta de Navidad a sus seres queridos

Falleció el 24 de noviembre de 199 1 pero, 28 años después, su memoria sigue más viva que nunca, una película recordando su vida, Bohemian Rhapsody , ha recaudado más de 900 millones de dólares y sus canciones siguen siendo número uno. Y no solo eso. Para sus allegados sigue estando también muy vivo, no en vano siguen recibiendo regalos navideños.

De hecho, Elton John ha reconocido que es incapaz de ver el filme que se ha hecho sobre su amigo: "No pude verla. No pude verla porque me siento muy cerca de Freddie. He visto fragmentos de la película y creo que Rami Malek (el actor que hizo de Mercury) estaba fantástico, pero siendo un gran amigo de Freddie, no podía verla", confesó el cantante, cuya vida recientemente ha sido también llevada al cine con Rocket Man.