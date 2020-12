George Clooney defiende a Tom Cruise por su bronca por el Covid aunque él habría actuado diferente

Clooney asegura que su colega "no reaccionó de forma exagerada"

"Si la producción para, mucha gente pierde su trabajo", alega

El actor y director cree que él no lo habría llevado al plano personal

El cineasta George Clooney ha defendido a su colega Tom Cruise tras la filtración del audio en el que abroncaba al equipo 'Mission: Imposible 7' de por no respetar los protocolos anti covid que él mismo había diseñado como productor del filme, aunque admite que él quizás habría actuado de otra forma.

"No reaccionó de forma exagerada, porque es un problema. Tengo un amigo que es trabaja en otro programa de televisión al que le sucedió casi exactamente lo mismo y tuvo una reacción similar”, asegura el actor y director. Eso sí, aunque Clooney dice entender la gravedad de la situación, también cree que él la habría manejado de manera diferente.

“Yo no lo habría hecho tan grande. No habría, ya sabes, sacado a la gente. Estás en una posición de poder y es complicado, ¿verdad? Tienes la responsabilidad de todos los demás y tiene toda la razón en eso. Y si la producción para, mucha gente pierde sus trabajos. La gente tiene que entender eso y ser responsable. Simplemente no es mi estilo hacer que todos se pongan a la tarea de esa manera”.

“Entiendo por qué lo hizo. No se equivoca en absoluto en eso”, subraya Clooney. “Sabes, yo simplemente, no sé si lo hubiera hecho tan personalmente, pero no conozco todas las circunstancias, así que tal vez haya pasado por ello 10 o 15 veces antes”. "Creo que no ayuda necesariamente señalar a personas específicas de esa manera y hacerlo así... pero, ya sabes, cada uno tiene su propio estilo. Las personas que estuvieron en esa sesión nos contarán más sobre eso", dijo.

Dos miembros de su equipo no respetaban la distancia de seguridad

Tom Cruise se enfureció durante el rodaje de 'Mission: Impossible 7' cuando vio que dos miembros del equipo no respetaron la distancia de seguridad mientras revisaban unas imágenes frente al ordenador. "Si les veo hacerlo de nuevo están jodidos y despedidos", gritó el actor al resto del equipo en un audio publicado el miércoles por el diario 'The Sun' que se propagó con velocidad en medios de comunicación y redes sociales.

"No quiero volver a verlo nunca. ¡Nunca!", vociferaba Cruise en el estudio en Londres: "Lo he dicho y ahora lo quiero, y si no lo hacen, están fuera. ¡No vamos a cerrar esta maldita película! ¿Se entiende? Si lo vuelvo a ver, están jodidos y despedidos".

"Somos el estándar de oro. Están allá en Hollywood haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo. Hablo por teléfono con todos los malditos estudios por la noche, las compañías de seguros, los productores y nos siguen para hacer sus películas. Estamos creando miles de puestos de trabajo, hijos de puta", esgrimía.