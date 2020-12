El actor George Clooney acabó en el hospital tras perder 11 kilos para su próxima película, 'The Midnight Sky'

El actor estadounidense George Clooney se ha volcado ' The Midnight Sky' , la película que ha dirigido y protagonizado para Netflix. Un drama en el que el artista interpreta al astronauta Augustine Lofthouse y para el que ha dedicado todos sus esfuerzos.

Tanta ha sido su implicación que solo cuatro días antes de que comenzara el rodaje, el galán de Hollywood tuvo que ser ingresado en el hospital. Clooney perdió 11 kilos para su personaje y eso le pasó factura: "Creo que me estaba esforzando demasiado para perder peso rápidamente y probablemente no me estaba cuidando", aseguró, según recoge Daily Mail.