George RR Martin pone fecha al libro más esperado: Vientos de invierno

El escritor estadounidense George RR Martin ha revelado que actualmente se encuentra en "una cabaña real en las montañas" y confía terminar su esperada novela de fantasía The Winds of Winter (Vientos de invierno) "el próximo año".

Martin afirmó que está pasando "largas horas todos los días" trabajando en el libro, que será el sexto en su serie A Song of Ice and Fire (Canción de hielo y fuego). Ambientada en el reino de fantasía de Poniente y sus alrededores, poblada por facciones en guerra, dragones ocasionales y lobos lobos, la exitosa serie de fantasía fue adaptada por HBO a la serie de televisión Game of Thrones (Juego de Tronos).