Netflix domina las nominaciones a los Globos de Oro con 'Mank' y 'The Crown'

Here's a thread of this year's #GoldenGlobes nominations! For a full list with pictures and bios visit https://t.co/g3KJvHTGlp

Tres mujeres nominadas a mejor dirección

Del lado masculino , los nominados a mejor actor en un filme dramático son Riz Ahmed (Sound of Metal), Chadwick Boseman (La madre del Blues), Anthony Hopkins (El Padre), Gary Oldman (Mank) Tahar Rahim (The Mauritarian). Los cinco nominados a mejor actor en una comedia o musical son Sacha Baron Cohen (Borat 2), James Corden (The Prom), Lin-Manuel Miranda (Hamilton), Dev Patel (La increíble historia de David Copperfield) y Andy Samberg (Palm Springs).

Las nominadas al Globo de Oro a mejor actriz de reparto son Glenn Close (Hillbilly Elegy), Olivia Colman (El padre), Jodie Foster (The Mauritanian), Amanda Seyfried (Mank) y Helena Zengel (Noticias del gran mundo). A mejor actor de reparato están nominados Sacha Baron Cohen por 'El juicio de los 7 de Chicago), Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah), Jared Leto (The Little Things), Leslie Odom Jr. (One Night in Miami) y Bill Murray (On the Rocks).