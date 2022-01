El Benidorm Fest se queda sin otro de sus artistas a tan solo un día de la primera semifinal y a cuatro de la Gran Final. Gonzalo Hermida , uno de los 13 candidatos, ha dado positivo por coronavirus y no podrá actuar en el festival.

Gonzalo Hermida iba a ser el cuarto artista en actuar en la segunda semifinal , el próximo jueves 27 de enero. TVE hizo público el plan de actuación en caso de que alguno de los artistas diese positivo por coronavirus y no pudiese actuar en directo.

La primera alternativa consistía en emitir en una pantalla uno de los ensayos realizados en el mismo recinto. Sin embargo, Hermida no ha llegado a subirse al escenario , ya que ha sido cuando se dirigía a su primer ensayo cuando la prueba de control ha dado positivo.

La segunda alternativa consiste en cubrir el hueco de su actuación con la emisión del videoclip oficial del tema candidato, lo que seguramente ocurra en este caso , algo que todavía no han confirmado desde la organización.

El cantante ha compartido un vídeo en redes sociales explicando su situación. "Amanezco con un poquito de malestar, parece que había cogido frío ayer, me encuentro un poquito regular, me entran vértigos, me hago la prueba y efectivamente, estoy positivo", ha explicado en el vídeo.