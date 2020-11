La polémica película 'Guapis (Cuties)', entre las candidatas por Francia para los Oscar

Para muchos la imagen elegida por Netflix sexualizaba a las menores protagonistas. Ante las críticas, la plataforma pidió perdón y cambió la foto. Por su parte, la directora Maïmouna Doucouré llegó a recibir amenazas de muerte, pero argumentó que muchos de los que la atacaban no se habían molestado en ver la película y simplemente estaban reaccionando al cartel.

Ahora y tras tanto ruido , el comité francés ha seleccionada a las candidatas a representar su cine en la categoría del Oscar a la mejor película internacional: Son Guapis (cuties), Gagarine de Jérémy Trouilh y Fanny Liatard (que se presenta en España en el Festival de Cine Europeo de Sevilla), DNA de Maïween (que lleva el "sello de Cannes"), Verano del 85 de François Ozon y Deux (Two of us) dirigida por Filippo Meneghetti.