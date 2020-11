Halima Aden, la modelo musulmana que llegó a la cima desde un campo de refugiados de Kenia, deja la moda

La musulmana de 23 años ha compartido con sus seguidores de Instagram los motivos de una decisión inesperada. “Solo puedo culparme a mí misma por preocuparme por las oportunidades que por lo que realmente estaba en juego”, afirmaba Halima, que también culpaba a la industria de que no contrataran a más estilistas musulmanas para no dejar de lado lo que verdaderamente le importa: su religión. Unas frases que acompañaba de imágenes en las que se podía comprobar cómo algunas marcas le convencieron para llevar estilismos que no eran respetuosos con sus creencias.