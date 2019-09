Hallan muerta en su domicilio a la actriz porno Jessica Jaymes

La estrella porno Jessica Jaymes, de 43 años, fue encontrada muerta en su casa de California (EEUU). El portal 'TMZ' informa de que una amiga fue a ver a la modelo en su casa de San Fernando Valley este martes por la tarde, debido a que no había tenido noticias de ella en mucho tiempo, y encontró a Jaymes inconsciente.

Jaymes nació en Alaska, hija de una descendiente francoeslovena y un agente encubierto de la DEA. Su primera película fue 'The porn identify'. Realizó más de 200 películas porno tras ingresar en 2002 en la industria, con 26 años. También apareció en episodios de series como 'Vivid Valley', de HBO. Se dio a conocer por 'Honey of the Year', de la revista Hustler, en 2004, así como por ser la primera modelo de la publicación.