'Halo': la serie de televisión del Jefe Maestro llegará en 2022 y ya tiene tráiler

Según datos de Microsoft, se han vendido más de 81 millones de videojuegos de la saga Halo, con una recaudación de más de 6.000 millones de dólares, sumando las cinco entregas de la saga y la recopilación 'Halo: The Master Chief Collection'. La saga ha acumulado más de 1.000 premios y nominaciones, 100 de ellas en los premios 'Game of the year' al mejor juego del año.