Harvey Weinstein saca la cartera: Acuerdo de 25 millones de dólares para cerrar las denuncias por acoso sexual

Con un andador y pintas de enfermo grave. Así ha llegado a los juzgados el potente productor de cine Harvey Weinstein que ha llegado a un preacuerdo con l as 33 mujeres que lo acusan de acoso y abuso sexual.

Ahora tras varios años, ha cerrado un trato para zanjar el proceso judicial con 25 millones de dólares a compartir entre todas las víctimas, aunque no tendrá que reconocer su mal comportamiento, según ha publicado The New York Times.