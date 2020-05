David Muñoz, de Estopa: “Sin mi hermano José no funciono igual, quiero verle y darle un abrazo”

Inseparables, han descrito lo extraño de pasar tanto tiempo sin verse más que a través de los dispositivos electrónicos, al tiempo en que han relatado cómo ha sido grabar un videoclip desde la distancia : “Es una experiencia que no es lo suyo, porque lo suyo es estar piel con piel , pero lo único que podíamos hacer es esto. Ha sido una experiencia única porque cada uno hemos tenido que grabar instrumento por instrumento , sin escuchar al otro directamente. Ha sido un poco a ciegas , pero al mezclarlo ha quedado todo perfecto”, han contado, reconociendo que aunque han tenido que “aclimatarse” a esta situación, están deseando volver a juntarse para volver a dar conciertos ante sus seguidores.

“La primera vez que hemos estado separados mi hermano yo y tanto tiempo y que hemos cantado por separados ha sido en esta cuarentena. Hace mucho tiempo que no veo a Jose, aunque lo veo siempre por el iPad y por el teléfono, pero quiero verle la cara y poder darle un abrazo”, ha explicado David, quien ha añadido: “Yo siempre digo que sin mi hermano no funciono igual. Funciono a un rendimiento muy bajo. Mi hermano me viene bien para mi vida. Quiero tenerle pronto cerca”.