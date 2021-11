Tom Hopper, actor de 'Juego de tronos', favorito en las quinielas para ser el próximo James Bond

Quizás no recuerden al intérprete, de 36 años, ya que en realidad su personaje en 'Juego de tronos', Dickon Tarly, solo aparecía en cuatro episodios, pero el público más joven probablemente lo conozca mejor como Luther Hargreaves en 'The Umbrella Academy', de Netflix. Otros trabajos del actor incluyen la serie de la BBC 'Merlin', en la que interpretó a Sir Percival, y la próxima película de Resident Evil, 'Welcome to Raccoon City'.