Inma Franco, víctima de bullying, publica 'Acéptate': "Vi que la ventana era la solución, pero lo superé"

Inma Franco sabe lo que es enfrentarse al acoso desde niña. Padece el síndrome de Saethre-Chotzen y en su libro 'Acéptate' (Penguin Random House) hace un alegato contra el bullying además de convertir el libro en un espejo en el que muchos pueden sentirse reflejados.

Inma nació en Extremadura en 1999. Pronto empezaron los problemas y el sufrimiento, sus padres lo pasaron mal. Nació un 7 de julio (sí, el día en que se celebra en España la fiesta de San Fermín). En su familia son seis: su padre, su madre, sus hermanos Frank, Roberto y Vero. Ella es la mayor. Y al poco de nacer le tuvieron que abrir la cabeza. Lo cuenta en su canal de Tik Tok, donde responde a la pregunta que mas le han hecho -y le ha dolido- a lo largo de su vida. "Pero ¿qué te pasa en la cara?".

"Es la última vez que respondo a esta pregunta", dice la joven en el famoso vídeo. "A mi cara, lo único que le ha pasado es que ha pasado por muchas operaciones -continúa-. Con 7 meses se me cerró un hueso en la fontanela que se cierra al año. Mi pronóstico era: o me operaba, o mi cerebro iba a crecer pero mi cabeza no, por lo que me convertiría en un vegetal. Mis padres, con todo el dolor del mundo, decidieron operarme. A consecuencia de esa operación, la frente se me metió hacia dentro, el ojo se bajó unos centímetros y el tabique de la nariz se me torció. He pasado por muchas operaciones para corregir todos esos defectos. A día de hoy me han ofrecido operarme por estética para verme más guapa y he dicho que no".

"No sabéis lo que es ir por la calle y que se rían de ti, por tu cara, y que a día de hoy te mires al espejo y no sepas aceptarte por cómo eres y que la gente te siga preguntando. Este tipo de preguntas me molestan porque yo creo verme normal y luego no. Y no sabéis lo que me odio a mi misma por eso", señala la joven extremeña.

Debido a la falta de amigos y al acoso que sufría en el instituto, Inmma decidió abrir un canal de YouTube para mostrarse tal cual es. Desde entonces ha ganado miles de seguidores y el vídeo que grabó contra el acoso ha sido visto por más de un millón de personas. También publica contenido en su canal de TikTok, en el que tiene alrededor de 300.000 suscriptores.

Inma ha pasado por muchas piedras en el camino, y por eso está legitimada para darnos algunas lecciones de vida. Muchas personas se rieron de ella, la hicieron sentirse como un estorbo y, en los peores momentos, un monstruo. Como cuenta en su libro, durante un tiempo se lo repitieron tanto que creyó que era verdad y que el problema era ella. Cuando ya no pudo más, luchó. Contra los prejuicios, contra el drama de no saber quererse. Y su libro, 'Acéptate', es la historia del amor más puro que puede existir: el de aceptarse y quererse a uno mismo tal y como es. La joven cuenta más detalles en esta entrevista para Informativos Telecinco.

¿Cómo definirías tu historia de superación y cómo se puede motivar a otras personas a superar el bullying?

"Mi historia de superación no sabría como exactamente definirla, fueron muchas cosas en poco tiempo. Tuve que tomar decisiones para intentar salir de ahí y pedir ayuda, especialmente de mis padres. Pero siento que mi historia puede ayudar a que otras personas se sientan reflejadas, y así poder ayudarlas a superarlo. Si yo fui capaz de salir de esa situación, tú también puedes".

¿Cómo es tu día a día con síndrome de Saethre-Chotzen?

"El síndrome no me afecta en nada, simplemente que con tres meses se me cerró el hueso de la fontanela y me tuvieron que operar para solucionarlo. Quitando eso y que hasta hace unos años tenía que ir cada cierto tiempo al médico a revisiones, mi día a día es como el de cualquiera. No me impide hacer nada, ni me medico, ni nada".

¿Cuál fue el momento en el que decidiste que el bullying no iba a arruinar tu vida?

"Estaba ya en un punto un poco serio. Lo veía todo negro y solo veía la ventana como única solución. Soy una persona que por no hacer sentir mal a los demás con mis problemas, decido guardármelos. Por lo que un día estallé. Después, me miré al espejo y me pregunté si esa era la vida que realmente quería. Empecé a hablar conmigo misma. Desde fuera a lo mejor parece una tontería, pero me ayudó muchísimo a poder abrirme, desahogarme y echarle valor para poder comentárselo todo a mis padres. Además, decidí que no quería acabar mi vida tan pronto, quería demostrar a la gente que estaba equivocada y que no era como ellos creían".

¿Estamos preparados para ser distintos? ¿Hay demasiados cánones?

"Los cánones hacen mucho. Pero creo que eso poco a poco se va cambiando. Todo el mundo es distinto, y eso no te hace ser ni mejor ni peor. Además, no nos tenemos que dejar guiar por esos cánones de belleza, que en muchas ocasiones, están equivocados. Tener rasgos tanto faciales como físicos, diferentes a los que están establecidos en esos cánones no te hacer ser alguien extraño. Poco a poco, gracias al uso de las redes sociales, cada vez son más las personas que se muestran tal y como son, dándonos una imagen diferente a lo establecido. Eso hace que muchas personas se sientan reflejadas, y que esos cánones vayan perdiendo poco a poco valor".

¿Cuál fue la persona más importante para poder superar el bullying?

"Mis padres, ellos me ayudaron en todo y siempre estuvieron ahí".



6- ¿Hablabas con tus padres del bullying que sufrías?

"Yo siempre digo que sufrí acoso dos veces, ya que hubo un año de parón. La primera vez que lo sufrí como tal, fue en Segundo de la ESO, y sí, se lo dije a mis padres. La segunda vez fue en Tercero de la ESO. Esa vez no se lo conté como tal, me daba cosa que supieran que su hija estaba volviendo a pasar por bullying. Además, fue todo tan rápido que cuando me quise dar cuenta ya era tarde. Pero aún así hicieron todo lo posible por ayudarme a salir de esa".

7- ¿Cómo puede notar un padre que hacen bullying a uno de sus hijos y cómo lo pueden notar los docentes?

"Deberían preguntarle a sus hijos qué tal les ha ido el día e intentar ganarse su confianza. Tienen que hacerles ver que pase lo que pase ellos siempre van a estar ahí y les van a ayudar en todo. Lo que no deben hacer es menospreciar sus problemas, ya que eso causará desconfianza y será mas difícil que le cuenten las cosas. En el caso de los docentes, pasa un poco lo mismo. Cuando ven que un alumno les cuenta que algo les molesta, aunque parezca una tontería desde fuera, no deben restarle importancia. Cuando una cosa empieza a afectar, ya pasa de ser una tontería a ser un problema. Cada persona es diferente y todos captamos las cosas de manera diferente, lo que quiere decir que a lo mejor a ti te parece una tontería pero para otra persona es un problema, o viceversa".

8- ¿Crees que ahora siendo influencer puedes usar tu poder en redes sociales para que otras chicas te cuenten sus problemas?

"Yo creo que sí. Desde que me dedico a las redes, mi objetivo siempre ha sido poder ayudar y entretener. Desde que comenté mi historia del bullying, muchas personas se han abierto conmigo. No hay que esperar a que ya no podamos más para poder hablar".

9- ¿Quién te motivó a plasmar tu historia un libro y abrirte a las redes sociales?

Desde un vídeo que se me hizo viral, el cual subí a tiktok respondiendo a un comentario negativo. Cuando lo subí, pensé que nadie lo vería y que los comentarios sería negativos, pero al contrario, se hizo viral y los comentarios fueron positivos. Al ver que mucha gente se sentía identificada, se me ocurrió la idea de plasmar mi historia en un libro y así ayudar a más personas. Se lo comenté a mi padre, pero la cosa quedó ahí, llegué a escribir un poco, pero sentía que nadie querría interesarse en mi libro. Una semana después me llamaron de la editorial para comentarme la idea que tenían, justo la que yo había pensado una semana antes. Sin pensármelo me animé y dije que sí, quería escribir ese libro y poder ayudar a más personas.

10- ¿Cómo puede ayudar 'Acéptate' a las personas que sufren bullying? ¿Qué es lo principal que debe saber una persona respecto al bullying?

En el libro cuanto toda mi historia con el bullying, cosas que nunca antes había comentado, ni siquiera a mis padres. A través de mi historia, pretendo ayudar a los demás, diciendo como empezó todo y como conseguí salir de ahí. Y buscar ayuda, eso te hace más fuerte no más débil.

11- ¿Qué les dirías a las personas que cometen bullying? ¿Y a los que no actúan y lo permiten?

Todos tenemos problemas, y pagar nuestros males con los de más no va a solucionar nada. Tenemos que cuidar nuestros actos porque no sabemos el daño que podemos llegar a causar a la otra persona con ellos.

Si ves que se están metiendo con alguien, le están haciendo daño, ves que se dirige a ella mediante comentarios ofensivos, no te quedes callado y pases de largo. No hace falta que te metas en medio, pero ayúdala buscando ayuda. A veces son peores los que callan y miran para otro lado, porque están dejando que los agresores sigan.

12- ¿Cuál es la raíz del problema del bullying? ¿Cómo se puede educar a varias generaciones para que mejoren en este aspecto?